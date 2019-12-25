На улице Тельмана произошло вытекание бетона на землю

Бетон вылился через проем в заборе с решеткой.

Природоохранный прокурор Петербурга подал иск в суд на компанию "СК-ГРУПП СПб", которая допустила загрязнение земельного участка бетоном. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Вытекание бетона на территорию общего пользования произошло возле дома №16 на улице Тельмана. Бетон вылился через проем в заборе с решеткой.

Прокурор потребовал от компании ликвидировать последствия разлива и провести рекультивацию земельного участка. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

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