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В Парголово обнаружили утечку нефтепродуктов

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Емкости с нефтепродуктами были накрыты пленкой.

Недалеко от железной дороги в Парголово обнаружили следы нефтепродуктов. Ситуацией занялась транспортная прокуратура по Северо-Западу.

По предварительным данным, на 17 км внутри бетонного фундамента лежат резервуары с нефтепродуктами. Часть из них утекла в сторону водоотводного канала через трещину в фундаменте. 

Должностных лиц Октябрьской дирекции инфраструктуры вызвали для дачи показаний. 

На разлив нефтепродуктов накануне обратили внимание участники общественной организации "Зеленый Фронт". Председатель движения обратился в прокуратуру и МЧС. 

Ранее Рiter.TV сообщил о том, что экологи собрали более 1,3 тонны нефтепродуктов в Каботажной гавани. 

Видео: пресс-служба СЗТП

Теги: нефтепродукты, парголово
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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dimenen
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