В Парголово обнаружили утечку нефтепродуктов

Емкости с нефтепродуктами были накрыты пленкой.

Недалеко от железной дороги в Парголово обнаружили следы нефтепродуктов. Ситуацией занялась транспортная прокуратура по Северо-Западу.

По предварительным данным, на 17 км внутри бетонного фундамента лежат резервуары с нефтепродуктами. Часть из них утекла в сторону водоотводного канала через трещину в фундаменте.

Должностных лиц Октябрьской дирекции инфраструктуры вызвали для дачи показаний.

На разлив нефтепродуктов накануне обратили внимание участники общественной организации "Зеленый Фронт". Председатель движения обратился в прокуратуру и МЧС.

Ранее Рiter.TV сообщил о том, что экологи собрали более 1,3 тонны нефтепродуктов в Каботажной гавани.

Видео: пресс-служба СЗТП