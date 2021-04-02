В Парголово обнаружили утечку нефтепродуктов

Недалеко от железной дороги в Парголово обнаружили следы нефтепродуктов. Ситуацией занялась транспортная прокуратура по Северо-Западу.
По предварительным данным, на 17 км внутри бетонного фундамента лежат резервуары с нефтепродуктами. Часть из них утекла в сторону водоотводного канала через трещину в фундаменте.
Должностных лиц Октябрьской дирекции инфраструктуры вызвали для дачи показаний.
На разлив нефтепродуктов накануне обратили внимание участники общественной организации "Зеленый Фронт". Председатель движения обратился в прокуратуру и МЧС.
Ранее Рiter.TV сообщил о том, что экологи собрали более 1,3 тонны нефтепродуктов в Каботажной гавани.
Видео: пресс-служба СЗТП
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