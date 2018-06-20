На Disney подали в суд из-за дискриминации женщин

Заявительницы утверждают, что их зарплата была меньше, чем у их коллег-мужчин на той же должности.

В США юридическая фирма подала коллективный иск против компании Walt Disney Co. за выплачивание женщинам зарплаты ниже, чем мужчинам. Об этом сообщает издание Variety.

Фирма Andrus Anderson LLP будет представлять всех женщин, нанятых в Disney после 2015 года. В иске отмечается, что оклад женщин на предыдущем месте работы имеет признаки дискриминации. Защитники утверждают, что в компании Walt Disney Co нет механизма, который смог бы обеспечить равную зарплату сотрудникам вне зависимости от пола.

Одна из заявительниц Ларонда Расмуссен заявила, что ей платили меньше, чем ее коллегам-мужчинам, занимающим ту же должность. Представители кинокомпании отрицают подобные обвинения.

Ранее на Piter.TV: Disney показали первый трейлер "Аладдина"" с синим Уиллом Смитом.

Видео: The Walt Disney Pictures/ Youtube ​​​​​​​