На строительство трех этапов ШМСД из федерального бюджета выделят 90 млрд рублей

Градоначальник заявил, что ШМСД снизит загруженность улично-дорожной сети.

На строительство второго, третьего и четвертого этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Петербурге из федерального бюджета выделят 90 млрд рублей. Об этом сообщает 11 марта пресс-служба Смольного.

В рамках совещания с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным градоначальник заявил, что ШМСД снизит загруженность улично-дорожной сети, в том числе – юго-восточной части Кольцевой автодороги (КАД).

Кроме того, на встрече выработали согласованное решение "по ряду технических решений ШМСД и строительства нового скоростного автодорожного обхода Петербурга – КАД-2".

Ранее строительство ШМСД и КАД-2 обсудили Петербург и Ленобласть.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)