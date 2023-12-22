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На строительство трех этапов ШМСД из федерального бюджета выделят 90 млрд рублей
Сегодня, 20:14
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На строительство трех этапов ШМСД из федерального бюджета выделят 90 млрд рублей

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Градоначальник заявил, что ШМСД снизит загруженность улично-дорожной сети.

На строительство второго, третьего и четвертого этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Петербурге из федерального бюджета выделят 90 млрд рублей. Об этом сообщает 11 марта пресс-служба Смольного.

В рамках совещания с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным градоначальник заявил, что ШМСД снизит загруженность улично-дорожной сети, в том числе – юго-восточной части Кольцевой автодороги (КАД).

Кроме того, на встрече выработали согласованное решение "по ряду технических решений ШМСД и строительства нового скоростного автодорожного обхода Петербурга – КАД-2". 

Ранее строительство ШМСД и КАД-2 обсудили Петербург и Ленобласть.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: кад-2, шмсд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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