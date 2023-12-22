Петербург и Ленобласть обсудили строительство ШМСД и КАД-2

Новые проекты помогут снять нагрузку с существующих дорог.

Губернаторы Петербурга Александр Беглов и Ленобласти Александр Дрозденко обсудили инфраструктурные проекты Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) и Кольцевой автодороги-2 (КАД-2) на совещании под председательством зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Совещание прошло в эту пятницу, 2 февраля, в режиме видеоконференцсвязи. Свои идеи и предложения по реализации крупнейших инфраструктурных транспортных проектов высказали представители Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ и Росавтодора, сообщает пресс-служба Смольного.

"Президент поставил задачу комплексно наращивать экономические возможности города и соседней с нами Ленинградской области. Эта поддержка главы государства позволяет нам добиваться уверенной финансовой и экономической стабильности. Во взаимодействии с Правительством РФ будем продолжать эту работу основываясь на наших долгосрочных планах и инфраструктурных проектах, направленных на развитие всей агломерации" Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Планируется, что ШМСД и КАД-2 станут частью единого транспортного каркаса и помогут разгрузить трафик на существующих дорогах. Новые скоростные трассы будут стимулировать промышленную и жилую застройку прилегающих территорий, внесут важный вклад в рост экономики двух регионов.

Как отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, объём дорожного строительства колоссальный, а ресурсы и сроки ограничены.

"Предстоит найти технические решения, чтобы уйти от космических ценников концессионеров и реализовать проект в 2028 году. В рабочей группе Ленобласть представит мой заместитель Сергей Харлашкин" Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Ранее Piter.TV сообщал, что строительство первого участка второй Кольцевой автодороги может занять 3,5 года.

Фото: Piter.TV