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На станции московского метро "Кунцевская" пассажира избили за внешний вид

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Подозреваемого задержали, на него завели уголовное дело о побоях.

На станции московского метро "Кунцевская" пассажира избили за внешний вид. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Вечером на платформе станции неизвестный подошел к 37-летнему мужчине с целью высказать претензии к его внешнему виду. Затем подозреваемый избил мужчину и скрылся. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

В результате действий полиции подозреваемый был задержан. На него завели уголовное дело о побоях.

Ранее мы сообщали, что 18 человек пострадали в Испании в результате научного эксперимента.

Видео: ГУ МВД России по Москве

Теги: избиение, кунцевская, московский метрополитен, пассажир
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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