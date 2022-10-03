Подозреваемого задержали, на него завели уголовное дело о побоях.

На станции московского метро "Кунцевская" пассажира избили за внешний вид. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Вечером на платформе станции неизвестный подошел к 37-летнему мужчине с целью высказать претензии к его внешнему виду. Затем подозреваемый избил мужчину и скрылся. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

В результате действий полиции подозреваемый был задержан. На него завели уголовное дело о побоях.

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Видео: ГУ МВД России по Москве