18 человек пострадали в Испании в результате научного эксперимента

Пострадавгие госпитализированы, обстоятельства произошедшего выясняются.

В Испании 18 человек пострадали в результате научного эксперимента, организованного Университетом. Об этом рассказали местные журналисты из издания El Pais в социальных сетях. СМИ уточнили, что инцидент зафиксирован на территории провинции Жирона в Каталонии. В списке раненых есть десять несовершеннолетних. Уточняется, что сотрудники вуза провели опыт перед публикой. На мероприятии присутствовало около 300 человек. Сутью испытаний было показать, что бывает, если соединить в бочке жидкий азот и горячую воду.

В ходе эксперимент один из ученых вливал в емкость жидкость, в то время как второй человек держал металлические барабаны. Когда первый начал переливать воду и азот, то произошел взрыв. на текущий момент нет сведений о том, что именно пошло не по запланированному сценарию. Известно, что никто не погиб. Однако один из ученых серьезно ранен. Все пострадавшие госпитализированы с места событий.

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Фото и видео: Telegram / SHOT