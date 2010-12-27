В День радио со "Спортивной" запустили радиоэфир

Вещание производят с глубины 65 метров.

7 мая, в День радио, подземка Санкт-Петербурга решила попасть в книгу рекордов Гиннеса и запустила радиоэфир на глубине 65 метров. Как рассказали в пресс-службе метро, профессиональный праздник отмечают на "Спортивной".

Мобильную студию разместили прямо на платформе станции фиолетовой ветки. "Спортивную" выбрали в первую очередь потому, что эфир посвящен чемпионату мира по футболу. В выпуске приняли участие эксперты, тренеры и игроки футбольного клуба "Зенит".

Организаторы заявили, что радиоэфир на такой глубине достоит книги рекордов Гиннеса. В 8 утра эфир начала вести петербургская радиостанция "Радио Зенит". В верхнем вестибюле выступит группа "Бригадный подряд".

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что "Новокрестовскую" и "Беговую" можно увидеть на "Спортивной" и поездах 3-линии метро.

Фото: Telegram / Метро повседневности