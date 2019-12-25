В Петербурге завели дело на парня, совратившего девочку-подростка в конюшне

Молодого человека отпустили под подписку о невыезде.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего парня, который вступил в половую связь с 15-летней девочкой. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В конце июня к стражам порядка обратился мужчина и заявил, что его дочь-подросток стала жертвой совращения. Все случилось в заброшенной конюшне в Парголово.

После заявления отца пострадавшей девочки подозреваемый сам явился в полицию. В настоящий момент его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее мы писали, что мужчина из Ленобласти снимал сношение с 15-летней на камеру и рассылал в соцсетях.

Фото: pixabay.com