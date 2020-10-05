На складе боеприпасов в Триполи прогремел мощный взрыв

Информации о пострадавших и погибших пока нет.

На складе боеприпасов в западной части Триполи прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Al-Marsad со ссылкой на собственный источник.

Он рассказал, что взрыв произошёл на складе вооружений и боеприпасов, на котором оружие хранила одна из ливийских группировок. Она же контролирует район Джанзур, который находится рядом с Триполи.

Информации о пострадавших и погибших пока нет.

Ранее Ереван опубликовал видео удара по мосту между Арменией и Карабахом.

Видео: YouTube / قناة فبراير