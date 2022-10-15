На севере Турции 28 шахтеров погибли при взрыве на шахте

Количество жертв трагедии увеличилось.

В северной части Турции жертвами взрыва на шахте стали 28 работников объекта. Соответствующее заявление сделал местный телеканал TRT со ссылкой на местного министра по здравоохранению Фахреттина Коджу. Ранее власти говорили о 25 погибших при трагедии, таким образом количество жертв возросло. На текущий момент в больницах остаются еще 11 пострадавших.

Еще два человека погибли, число жертв в результате взрыва на угольной шахте в Турции достигло 28 человек. сообщение СМИ

Напомним, что взрыв произошел в шахте на севере Турции, под завалами все еще есть рабочие. Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти сообщает, что на месте инцидента на глубине 300 метров под землей находились 115 человека. Часть из них была эвакуирована, но примерно 49 человек остались заблокированы под землей.

Новый трейлер ремейка первой "Готики" посвятили старой шахте и её опасностям.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье