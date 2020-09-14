На съемках сериала "Сокол и Зимний Солдат" заметили нового персонажа

Его сыграл актер Уайатт Рассел.

В США возобновились съемки сериала "Сокол и Зимний Солдат", которые были временно приостановлены из-за пандемии коронавируса. В Twitter появилось видео со съемочной площадки.

На записи показали сцену сражения, в которой принял участие ранее неизвестный персонаж. Его сыграл актер Уайатт Рассел.

Сэм Уилсон примерит костюм нового Капитана Америка и попытается справиться с миссией, возложенной на него Стивом Роджерсом. В свою очередь Баки готов вновь стать частью общества и поближе познакомиться со всем, что предлагает современный мир.

В сериале сыграли Энтони Маки, Даниэль Брюль, Десмонд Чайм, Мики Исикава и др. Премьера сериала была запланирована на 2020 год. Однако из-за пандемии коронавируса ее могут перенести.

Ранее мы писали, что Хоакин Феникс может получить $50 млн за съемки в сиквеле "Джокера".

Видео: Twitter / Everything Georgia