На сайте Samsung появились фото Galaxy Note20 Ultra

Смартфон могут анонсировать в следующем месяце.

Компания Samsung выложила на российском и украинском официальных сайтах организации изображения смартфона, который является моделью серии Galaxy Note20. Сторонние источники утверждают, что на снимках изображен Note20 Ultra.

Гаджет на изображениях Samsung очень похож на тот, который пользователи наблюдали на неофициальных рендерах в последнее время. Также на снимке можно увидеть стилус и оценить цветовое решение.

Серия Galaxy Note20 будет анонсирована, скорее всего, в следующем месяце на онлайн-мероприятии Unpacked.

Samsung предлагает россиянам смартфоны в аренду за полцены.

Фото: Samsung