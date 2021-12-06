На реновации Петербурга застройщики заработают 2,5 млрд рублей

в Московском районе компании смогут выручить 600 млрд рублей, в Калининском районе — 410 млрд рублей, в Московском районе — 600 млрд рублей, в Кировском районе — 580 млрд рублей, в Красногвардейском районе — 270 млрд рублей, в Невском районе — 180 млрд рублей, в Выборгском районе — до 400 млрд рублей.

Стало известно, что на комплексной реновации в Петербурге застройщики смогут заработать порядка 2,5 трлн рублей. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Так, в Московском районе компании смогут выручить 600 млрд рублей, в Калининском районе — 410 млрд рублей, в Московском районе — 600 млрд рублей, в Кировском районе — 580 млрд рублей, в Красногвардейском районе — 270 млрд рублей, в Невском районе — 180 млрд рублей, в Выборгском районе — до 400 млрд рублей.

При этом ни один квартал под реновацию еще не определили, что беспокоит многих горожан. Добавим, что дома, которые не попадают под реновацию, должны быть указаны в ПЗЗ, но их там сейчас нет.

Напомним, что в Петербурге стартовало онлайн-голосование за кандидатов в Общественный штаб по реновации. Количество членов Общественного штаба, представляющих определенный район, будет зависеть от того, как много домов могут попасть в этом районе в комплексное развитие территории.

Ранее Беглов вспомнил, что подписал принятый закон о реновации и предложил его скорректировать. При этом как федеральному, так и региональному закону, нужны некоторые поправки.

Фото: Piter.tv