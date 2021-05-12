На проспекте Народного Ополчения столкнулись две легковушки

Один из автомобилей серьезно пострадал.

В Петербурге на пересечении проспекта Народного Ополчения и улицы Корзуна столкнулись два легковых автомобиля. Авария произошла, по словам очевидцев, примерно в 10:20 утра 8 марта. Информация об этом появилась в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

На фотографиях заметно, что один из автомобилей сильно пострадал. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что от Купчино до Полюстрово пустят новый автобус.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Александр Русихин