На пляжах в Сочи из-за сильных ливней запретили купаться

В результате ливней уровень воды в нескольких реках поднялся до критической отметки.

Власти Сочи запретили купаться на городских пляжах после сильных ливней. Об этом информирует "РИА Новости". Также рекомендуется воздержаться от отдыха вблизи водоемов.

Согласно данным оперативного штаба, в результате ливней до критической отметки поднялся уровень воды в нескольких реках. Жителей предупредили о возможной эвакуации в случае ухудшения обстановки в городе.

На городских пляжах Сочи появились таблички "Купание в шторм запрещено". Кроме того, подходы к воде перекрыли сигнальными лентами. Однако принятые меры останавливают не всех отдыхающих. В социальных сетях появились видео, на которых запечатлено как люди катаются на досках для серфинга по бушующим волнам.

Последствия непогоды в Сочи начнут ликвидировать в полную силу после нормализации погодных условий. В настоящее время спасатели и коммунальные службы устраняют последствия ливней в тех местах, где это возможно.

Напомним, на Сочи обрушились обильные дожди 4 июля. Власти города просят жителей подготовить документы и вещи для эвакуации из-за угрозы наводнения. В городе включили сирены: население предупреждают о возможных подтоплениях. Кроме того, шквалистый ветер повредил ЛЭП, из-за чего несколько населенных пунктов региона остались без света.

Ранее в Анапе в море утонули двое мужчин и несовершеннолетний ребенок.

Видео: Telegram/ На видео видно, Telegram/LifeShot