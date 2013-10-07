На пляжах в Сочи из-за сильных ливней запретили купаться

Власти Сочи запретили купаться на городских пляжах после сильных ливней. Об этом информирует "РИА Новости". Также рекомендуется воздержаться от отдыха вблизи водоемов.
Согласно данным оперативного штаба, в результате ливней до критической отметки поднялся уровень воды в нескольких реках. Жителей предупредили о возможной эвакуации в случае ухудшения обстановки в городе.
На городских пляжах Сочи появились таблички "Купание в шторм запрещено". Кроме того, подходы к воде перекрыли сигнальными лентами. Однако принятые меры останавливают не всех отдыхающих. В социальных сетях появились видео, на которых запечатлено как люди катаются на досках для серфинга по бушующим волнам.
Последствия непогоды в Сочи начнут ликвидировать в полную силу после нормализации погодных условий. В настоящее время спасатели и коммунальные службы устраняют последствия ливней в тех местах, где это возможно.
Напомним, на Сочи обрушились обильные дожди 4 июля. Власти города просят жителей подготовить документы и вещи для эвакуации из-за угрозы наводнения. В городе включили сирены: население предупреждают о возможных подтоплениях. Кроме того, шквалистый ветер повредил ЛЭП, из-за чего несколько населенных пунктов региона остались без света.
Ранее в Анапе в море утонули двое мужчин и несовершеннолетний ребенок.
Видео: Telegram/ На видео видно, Telegram/LifeShot
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все