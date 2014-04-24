На первый регулярный рейс из России на Кубу раскупили все билеты

Самолет летит с полной загрузкой.

Первый рейс из России на Кубу после восстановленного прямого авиасообщения полетит с полной пассажирской загрузкой, так как клиенты успели раскупить все билеты на самолет. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал официальный представитель авиакомпании "Россия", которая входит в группу "Аэрофлот".

Нет ни одного места ни в классе бизнес, ни в классе эконом Сергей Стариков, официальный представитель авиакомпании "Россия"

Напомним, что ранее между странами воздушные рейсы были прерваны из-за ограничений, введенных западными государствами. В результате "Аэрофлот" приостановил полеты на Кубу с 28 февраля 2022 года. В настоящее время перелет "Москва-Варадеро" выполняет авиакомпания "Россия" на широкофюзеляжном лайнере Boeing 777.

МИД РФ подтвердил возобновление с 1 июля регулярного прямого авиасообщения с Кубой.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости