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МИД РФ подтвердил возобновление с 1 июля регулярного прямого авиасообщения с Кубой

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Мария Захарова рассказала о том, что туристы смогут легче попасть на отдых.

Российское министерство по иностранным делам подтверждает, что с 1 июля возобновится регулярное прямое авиасообщение с Кубой. Такой информацией с журналистами на регулярном брифинге от 28 июня поделилась официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница пояснила, что речь идет о важной и радостной новости для тех граждан, которые любят путешествовать, а в особенности тех, кто любит Кубу.

С 1 июля возобновляется регулярное прямое авиасообщение с Кубой. Соответствующие перелеты будут осуществляться дочерней компанией "Аэрофлота" - авиакомпанией "Россия".

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России

Теги: авиасообщение, аэрофлот, куба, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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