На перекрестке Стачек и Зайцева сбили человека

Вечером, 24 июля в Кировском районе на перекрестке улицы Стачек и улицы Зайцева сбили человека. По словам очевидцев, одна из машин не пропустила серебристую "Киа", вследствие этого произошло ДТП. Серебристая иномарка ударилась бампером и вылетела на тротуар у свеофора, где сбила человека.
Человек, на которого наехала "Киа" жив, прохожие экстренно оказывают ему помощь первой необходимости. На место происшествия выехали сотрудники скорой помощи и ДПС.
Ранее мы сообщали о том, что на перекрестке Ленсовета и Алтайской две машины перекрыли движение трамваям .
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК