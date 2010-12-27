На перекрестке Стачек и Зайцева сбили человека

" Водитель, сбивший человека не виноват, его подбили", рассказывает очевидец происшествия. Пользователи Соцсетей поделились фото с места событий.

Вечером, 24 июля в Кировском районе на перекрестке улицы Стачек и улицы Зайцева сбили человека. По словам очевидцев, одна из машин не пропустила серебристую "Киа", вследствие этого произошло ДТП. Серебристая иномарка ударилась бампером и вылетела на тротуар у свеофора, где сбила человека.

Человек, на которого наехала "Киа" жив, прохожие экстренно оказывают ему помощь первой необходимости. На место происшествия выехали сотрудники скорой помощи и ДПС.

Ранее мы сообщали о том, что на перекрестке Ленсовета и Алтайской две машины перекрыли движение трамваям .

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК