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На перекрестке Стачек и Зайцева сбили человека
Сегодня, 20:13
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IRINA_CHALKINA
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На перекрестке Стачек и Зайцева сбили человека

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" Водитель, сбивший человека не виноват, его подбили", рассказывает очевидец происшествия. Пользователи Соцсетей поделились фото с места событий.

Вечером, 24 июля в Кировском районе на перекрестке улицы Стачек и улицы Зайцева сбили человека. По словам очевидцев, одна из машин не пропустила серебристую "Киа", вследствие этого произошло ДТП. Серебристая иномарка ударилась бампером и вылетела на тротуар у свеофора, где сбила человека.

Человек, на которого наехала "Киа" жив, прохожие экстренно оказывают ему помощь первой необходимости. На место происшествия выехали сотрудники скорой помощи и ДПС.

Ранее мы сообщали о том, что на перекрестке Ленсовета и Алтайской две машины перекрыли движение трамваям .

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК

Теги: дтп , петербург , сбили человека
Категории: Происшествия ДТП Новости СПб

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