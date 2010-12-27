На пожар на Будапештской улице прибыли 15 спасателей

По информации МЧС, огонь появился на кухне квартиры.

Спасатели потушили крупное возгорание в двухкомнатной квартире на Будапештской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Северной столице.

Информация о пожаре поступила около 2.30: в доме №14, к. 1 на улице Будапештской загорелась одна из квартир. Спасатели, прибывшие на место ЧП, установили, что огонь распространился на 15 квадратных метров. Огонь появился на кухне квартиры.

Пожар потушили почти за час. На месте происшествия работали 15 спасателей. Сведений о пострадавших в пожаре пока нет.

Ранее сообщалось, что на КАДе полыхает ярким пламенем автомобиль.

Фото: pixabay.com