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На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
Сегодня, 22:24
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nadezhda_sib

На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек

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Участники собрались около здания правительства Москвы.

В субботу, 27 июля, в Москве прошел несанкционированный митинг около столичного правительства. За различные нарушения правоохранители задержали 1074 протестующих. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу Москва.

"По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом",

- говорится в сообщении. 

В 16:00 27-го июля пресс-служба рассказала, что в несогласованной акции приняли около 3500 человек. Из них 700 являются блогерами и журналистами. 

Организаторами митинга стали оппозиционные кандидаты в Мосгордуму, которых не зарегистрировали.

В среду, 24 июля, в Петербурге также прошли народные выступления за честные выборы. Все закончилось мирно

Фото: vk.com/vk_moscow

Теги: митинг, мосгордума
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 22:45

наконец власти начали поступать с этими тварями по закону

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