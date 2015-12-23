На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек

В субботу, 27 июля, в Москве прошел несанкционированный митинг около столичного правительства. За различные нарушения правоохранители задержали 1074 протестующих. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу Москва.
"По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом",
- говорится в сообщении.
В 16:00 27-го июля пресс-служба рассказала, что в несогласованной акции приняли около 3500 человек. Из них 700 являются блогерами и журналистами.
Организаторами митинга стали оппозиционные кандидаты в Мосгордуму, которых не зарегистрировали.
В среду, 24 июля, в Петербурге также прошли народные выступления за честные выборы. Все закончилось мирно.
Фото: vk.com/vk_moscow
Обсуждение ( 1 )
наконец власти начали поступать с этими тварями по закону