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На льду реки Карповки заметили тележку из магазина
Сегодня, 21:00
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arteliseev

На льду реки Карповки заметили тележку из магазина

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Как тележка оказалась на льду — неизвестно.

Петербурженка поделилась с редакцией Piter.tv фото, на котором видно, как на льду реки Карповки мирно стоит тележка из магазина. 

Кто, как и зачем выкатил тележку на середину реки — непонятно. Свидетельница надеется, что этот человек жив и здоров. 

Напомним, что МЧС просит петербуржцев и жителей области не выходить на лед

В начале февраля мы писали, что петербурженка заметила вмерзшую в лед Крюкова канала инвалидную коляску. 

Ранее мы сообщали, что появилось видео того, как полицейские спасали упавшего в канал Грибоедова мужчину.

Фото:Piter.tv

Теги: лед, набережная реки карповки, петербургская зима
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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