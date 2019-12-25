На льду реки Карповки заметили тележку из магазина

Как тележка оказалась на льду — неизвестно.

Петербурженка поделилась с редакцией Piter.tv фото, на котором видно, как на льду реки Карповки мирно стоит тележка из магазина.

Кто, как и зачем выкатил тележку на середину реки — непонятно. Свидетельница надеется, что этот человек жив и здоров.

Напомним, что МЧС просит петербуржцев и жителей области не выходить на лед.

В начале февраля мы писали, что петербурженка заметила вмерзшую в лед Крюкова канала инвалидную коляску.

Ранее мы сообщали, что появилось видео того, как полицейские спасали упавшего в канал Грибоедова мужчину.

Фото:Piter.tv