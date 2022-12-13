На митинге в центре Афин начались беспорядки

Полиция применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В центре Афин начался митинг в связи с железнодорожной катастрофой. Об этом сообщает "РИА Новости".

В среду, 1 марта, недалеко от города Лариса, столкнулись грузовой и пассажирский поезда. В результате инцидента погибли 57 человек. Работники железной дороги, профсоюзы и общественные организации призвали всех выйти на митинг, чтобы потребовать от властей полного расследования причин трагедии.

Отмечается, что на площади Синтагма собрались около 10 тысяч человек. Затем в центре города начались беспорядки. Полиция применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Ранее мы сообщали, что в Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда.

Видео: Telegram / РИА Новости