Эксперт заверил, что наводнения в центральном Китае никак не повлияют на крупнейшую в мире китайскую ГЭС «Санься» на реке Янцзы.

На китайской ГЭС "Санься" уровень воды превысил опасную отметку. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на члена Китайской академии инженерных наук, главу исследовательского института защиты и экологического развития реки Янцзы Чжан Цзяньюнь.

В пятницу 17 июля уровень воды в водохранилище ГЭС поднялся до критической отметки на 12 метров. Это произошло из-за непрерывных проливных дождей на территории Китая. Чжао Цзяньюнь заверил, что общая вместимость водохранилища ГЭС составляет 45 млрд кубических метров. Регулируемая емкость водохранилища равна 22,1 млрд кубических метров. По словам Цзяньюнь, уровень воды в водохранилище ГЭС "Санься" никак не повлияет на ситуацию с наводнениями.

Напомним, ГЭС "Санься" является крупнейшим гидроэнергетическим комплексом в мире. Она расположена на реке Янцзы в провинции Хубэй. Строительство ГЭС было завершено в октябре 2008 года.

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Видео: Youtube/ARIRANG NEWS