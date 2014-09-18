На Дунайском проспекте столкнулись микроавтобус и легковушка

Судя по кадрам, водители отделались испугом и повреждением своих машин.

Сегодня утром, 30 декабря, в Купчино произошло ДТП. Напротив "Максидома" столкнулись микроавтобус и легковушка. Об этом сообщил очевидец в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Автомобили не поделили Дунайский проспект. Информации о пострадавших нет. Судя по кадрам, водители отделались испугом и повреждением своих машин.

Возможно, причиной аварии стала непогода. В субботу утром в Северной столице идет сильный снег, а дороги покрыты корочкой льда. Спасатели призывают водителей соблюдать осторожность. В ороде объявлен желтый уровень погодной опасности.

Ранее на Piter.tv: в Красном Селе автомобиль упал в неисправный люк.

Видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург