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В Красном Селе автомобиль упал в неисправный люк
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В Красном Селе автомобиль упал в неисправный люк

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О неисправном люке стало известно еще днем прошлого дня. Проблему вовремя не решили, и вечером произошло ДТП.

В Красном Селе колесо иномарки попало в люк, в результате чего произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

О неисправном люке стало известно еще днем прошлого дня. Но проблему вовремя не решили. По словам свидетелей случившегося, халатность привела к аварии. 

Ответственные службы классически проигнорировали обращения и меры не приняли.

Очевидец

Инцидент произошел на Ивангородском проспекте в четверг, 29 декабря. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее на Piter.tv: на Фидерной утром горело предприятие.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург

Теги: дтп на ивангородском проспекте, красное село, упал в люк, халатность
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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