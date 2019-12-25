В Красном Селе автомобиль упал в неисправный люк

В Красном Селе колесо иномарки попало в люк, в результате чего произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".
О неисправном люке стало известно еще днем прошлого дня. Но проблему вовремя не решили. По словам свидетелей случившегося, халатность привела к аварии.
Ответственные службы классически проигнорировали обращения и меры не приняли.
Очевидец
Инцидент произошел на Ивангородском проспекте в четверг, 29 декабря. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее на Piter.tv: на Фидерной утром горело предприятие.
Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург
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