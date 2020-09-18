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На дне Северного моря ученые обнаружили русла рек ледникового периода
Сегодня, 10:17
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

На дне Северного моря ученые обнаружили русла рек ледникового периода

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Каждая из рек в десять раз шире реки Темзы.

Ученым удалось получить изображение древнего ландшафта Земли, который скрывается под дном Северного моря. В результат было два огромных русла реки. Результаты исследования опубликованы в журнале Geology.

Отмечается, что ученые исследовали дно океана между Шотландией и Норвегией. Русло одной реки под на дне Северного моря оказалось в десять раз шире реки Темзы. Речь идет о ландшафтах, которые были скрыты во время нескольких ледниковых периодов.

В статье говорится, что исследования проводились при помощи 3D-сейсмических отражений.

Ранее мы писали, что в ВОЗ ожидают полного пакета документов по "Спутнику V" для оценки вакцины. 

Фото: pixabay 

Теги: русла рек ледникового периода, северное море
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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