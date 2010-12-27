Движение на центральном участке ЗСД ограничат на 2 недели

Причиной тому станут работы по ремонту дорожного покрытия.

ООО "Магистраль Северной столицы" информирует жителей Санкт-Петербурга о новых ограничениях движения на ЗСД.



Согласно пресс-службе организации, с 1 по 12 ноября на центральном участке в южном направлении и двухъярусном мосту через Морской канал будут проводится ремонт дорожного покрытия. В связи с этим для движения будет ограничена крайняя правая полоса. На время ремонта на участке установят специальные дорожные знаки, а также информационные щиты.



Ранее на Piter.TV: Метрострой прокомментировал сомнения Албина по поводу Фрунзенского радиуса

Фото: pixabay.com