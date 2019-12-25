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На американском сегменте МКС произошел отказ в системе электропитания
Сегодня, 14:20
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lesjasap

На американском сегменте МКС произошел отказ в системе электропитания

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О неполадках в Unity стало известно из переговоров астронавтов с Землей.

На американском сегменте Международной космической станции Unity произошел отказ в системе электропитания. Об этом стало известно из переговоров астронавтов с Землей, которые транслирует NASA. В настоящее время часть оборудования отключена (на треть мощности). Также астронавтам пришлось отключить датчики дыма и компьютер, высокоскоростную связь и один из четырех гироскопов. Последние аппараты поддерживают ориентацию орбитальной станции в космическом пространстве.

Напомним, что снаружи сегмента США на МКС расположена ферма с восемью панелями солнечных батарей. Каждый объект гарантирует выработку света для определенного канала питания. О неполадках утром 12 декабря рассказал специалист Центра управления полетами в Хьюстоне американке Кэтлин Рубинс. Известно, что от комплекса отключился блок разрядки-зарядки аккумуляторной батареи.

Раскрыт срок службы новой российской орбитальной станции.

Фото: Pixabay.com

Теги: nasa, unity, кэтлин рубинс, мкс, электропитание
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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