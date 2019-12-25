Информацию о задержаниях подтвердили в местной милиции.

На акциях протеста в Минске начались задержания. Об этом сообщили местные журналисты из Telegram-канала Sputnik Беларусь. В СМИ подчеркнули, что милиция за участие в несогласованном с властями мероприятии поймала нескольких граждан. Информацию подтвердила официальный представитель МВД по белорусской столице Наталья Ганусевич.

Несколько человек к настоящему времени задержаны из-за участия в незаконных акциях. Все противоправные действия будут пресечены. Наталья Ганусевич, официальный представитель МВД Беларуси по Минску

Напомним, что глава регионального Следственного комитета Сергей Паско говорил, что по факту призывов к противоправной деятельности, считающейся в республике экстремистской, возбуждено уголовное дело. Расследование связано с протестами, которые проходят 27 марта. Население страны, которое выйдет на улицы для участия в акции протеста, будет привлечено к уголовной ответственности.

В центр Минска выдвинулась военная техника перед акцией оппозиции.

Фото: Pixabay.com, Telegram/Sputnik Беларусь

