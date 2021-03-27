В центр Минска выдвинулась военная техника перед акцией оппозиции

В центр Минска выдвинулась военная техника перед несогласованной с властями акцией оппозиции. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей". По данным информационного агентства, средства белорусской армии направилась с восточной окраины столицы республики, где расположены базы ОМОН и внутренних войск милиции.
Очевидцы уточнили, что в составе колонн, направляющихся к центру города, замечены автобусы и грузовики для личного состава силовиков, а также бронированные автомобили, БРТ, автозаки и водометы. Машины движутся в сопровождении транспортных средств ГАИ. Часть техники уже находится на площади Государственного флага в нескольких десятках метров от резиденции главы государства.
Напомним, что протестные настроения в Белоруссии фиксируются с 9 августа 2020 года выборов президента. Согласно официальной информации от местного ЦИК, в шестой раз победу одержал Александр Лукашенко. Кандидат набрал 80,1 процентов голосов. Сторонники оппозиции считают выборы сфабрикованными и называют своим президентом Светлану Тихановскую. Оппозиция требует проведения новых президентских выборов.
Путин назначил Евгения Лукьянова послом РФ в Белоруссии.
Видео: TG / Kotsnews, Военный обозреватель
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Думаю 80% за Тихановскую!!! Просто людей не боящихся прямо высказывать свое мнение меньше! Остальные просто так сказать не лезут!!! И в России такая же ситуация!! Лука и ***** сами создают то, что способно их опракинуть с политической арены, да так....что мало не покажется!!!!