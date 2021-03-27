В центр Минска выдвинулась военная техника перед акцией оппозиции

Часть техники уже находится около президентской резиденции.

В центр Минска выдвинулась военная техника перед несогласованной с властями акцией оппозиции. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей". По данным информационного агентства, средства белорусской армии направилась с восточной окраины столицы республики, где расположены базы ОМОН и внутренних войск милиции.

Очевидцы уточнили, что в составе колонн, направляющихся к центру города, замечены автобусы и грузовики для личного состава силовиков, а также бронированные автомобили, БРТ, автозаки и водометы. Машины движутся в сопровождении транспортных средств ГАИ. Часть техники уже находится на площади Государственного флага в нескольких десятках метров от резиденции главы государства.

Напомним, что протестные настроения в Белоруссии фиксируются с 9 августа 2020 года выборов президента. Согласно официальной информации от местного ЦИК, в шестой раз победу одержал Александр Лукашенко. Кандидат набрал 80,1 процентов голосов. Сторонники оппозиции считают выборы сфабрикованными и называют своим президентом Светлану Тихановскую. Оппозиция требует проведения новых президентских выборов.

Путин назначил Евгения Лукьянова послом РФ в Белоруссии.

Видео: TG / Kotsnews, Военный обозреватель