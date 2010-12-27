На Ямале отец изнасиловал собственную дочь

Мужчина в пьяном угаре напал и изнасиловал малолетнюю дочь. С девочкой работают психологи, на мужчину заведено уголовное дело.

На Ямале в Тазовском районе мужчина изнасиловал родную малолетнюю дочь.

По версии следствия, в июле 2019 года в одном из сел Тазовского района, пока жены не было дома, 36-летний мужчина с применением насилия надругался над собственной дочерью. Девочка рассказала о случившемся своей матери, а та обратилась в полицию.

Мужчину заключили под стражу и ему предъявлено обвинение по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

Девочка находится сейчас в больнице на реабилитации. С ней работают психологи.

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