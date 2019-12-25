На Витебском двое малознакомых избили и ограбили подростка

Юноша встретился с ними для покупки стиков "Айкос".

Вечером в пятницу, 30 октября, в полицию Московского района обратилась 40-летняя местная жительница, работающая руководителем коммерческой фирмы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, женщина рассказала о своем сыне-подростке, пострадавшим при нападении разбойников.

Как выяснилось, днем раньше 17-летний юноша встретился с малознакомыми мужчинами у дома №103 по Витебскому проспекту, чтобы купить у них стики "Айкос". Как только подросток сел к "продавцам" в машину, злоумышленники избили школьника и открыто похитили у него 19 200 рублей.

Отмечается, что материалы проверки будут переданы в следственные органы.

Ранее в Петербурге задержали курьера, ограбившего девушку под угрозой ножа.

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