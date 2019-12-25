В Петербурге задержали курьера, ограбившего девушку под угрозой ножа

Доставщик еды жил и работал в городе без регистрации.

В Петербурге задержали доставщика еды, который ограбил 18-летнюю местную жительницу, угрожая ножом. Как стало известно Piter.TV, инцидент произошел около четырех утра в парадной дома на Верейской улице: мужчина напал на девушку, отобрал ее сумку с паспортом и "Айфоном" внутри и скрылся.

Известно, что полиция в тот же день возбудила уголовное дело о разбое, пострадавшая оценила нанесенный ей ущерб в 32 тысячи рублей. В понедельник, 26 октября, полиция нагрянула в хостел на улице Черняховского, где задержала подозреваемого разбойника. Им оказался 28-летний гражданин Узбекистана, проживающий в Петербурге без регистрации. Похищенные вещи у злоумышленника изъяли.

Ранее мы писали, что в Петербурге наглый курьер отобрал у подростка телефон.

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