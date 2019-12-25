В Петербурге наглый курьер отобрал у подростка телефон

Возбуждено уголовное дело за грабеж.

Во вторник, 29 сентября, стало известно о том, что в Петербурге доставщик еды отобрал у 13-летнего школьника телефон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 27 сентября, возле дома № 169 на Московском проспекте. Как оказалось, 30-лентий курьер во время передачи заказа выхватил из рук школьника телефон и поспешил скрыться с места происшествия.

В итоге полицейские по горячим следам нашли злоумышленника на Алтайской улице.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге неизвестные "заминировали" 75 станций метро.

Фото:pixabay