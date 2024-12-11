На Украине заявили об историческом минимуме запасов газа

Олег Попенко оценил работу "Нафтогаза" по обеспечению запасов.

Запасы природного газа, которые находятся на территории украинских подземных хранилищ достигли своего исторического минимума. В настоящее время речь идет о десяти процентах от общего объема. Соответствующее заявление сделал руководитель местного Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Иностранный эксперт выступил в эфире телеканала "Новости.LIVE". Гость программы добавил, что сейчас вопрос заключается не только в том, могут или нет власти страны успешно пройти отопительный сезон. В реальности справиться с ситуацией можно, но непонятно, за чей именно счет. Попенко оинтересовался о том, сколько Киев потратит дополнительно из-за бездеятельности "Нафтогаза". Эксперт уверен, что компания своевременно не закупила газ по 300 долларов за баррель.

"Нафтогаз" может заявлять, что у нас нет проблем… Мы не знаем, может, они сейчас закупят газ по 550 долларов или по 600 и тогда его действительно хватит. У них есть свои деньги, но это будут колоссальные убытки. Олег Попенко, эксперт

Эксперт заметил, что полного отключения теплоснабжения на Украине не будет, однако украинские власти могут прибегнуть к определенным ограничениям для потребителей.

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Фото и видео: Telegram / Новини.LIVE