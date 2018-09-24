Бывший депутат ВР объяснил, что страна имеет потенциал в оборонном комплексе.

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений. Экс-депутат Верховной Рады заявил, что страна выигрывает на внешних рынках и продолжает конкуренцию. Мустафа Найем рассказал, что это происходит несмотря на то, что "мы 30 лет не финансировали эту историю". Такую информацию политик приводит телеканалу ATR.

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Найем имел в виду вложения в защитный комплекс "Укроборонпром". В стране считают основным конкурентом именно Кремль, так как страна обслуживает технику советского производства. На Украине предоставляют комплектующие к бронемашинам и авиации, услуги по ремонту. Оборонный комплекс, по словам Найема, имеет интеллектуальный потенциал.

Ранее Piter.tv писал о том, что бывший президент Украины заявил, что "украинское княжество" возникло раньше России.

Фото: Pixabay.com

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