В Раде рассказали о подготовке встречи Зеленского и Путина

Главным тезисом этой встречи станет заявление Зеленского о принадлежности Крыма и Донбасса Украине.

Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с Владимиром Путиным. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский.

Просто приехать недостаточно, нужны предложения, согласовать дипломатические каналы, и потом два президента должны принять уже сформированные и согласованные решения. Михаил Поплавский

Как напомнил депутат, главным тезисом этой встречи станет заявление Зеленского о принадлежности Крыма и Донбасса Украине. Также украинская сторона планирует решить вопрос о прекращении огня на Донбассе напрямую с Кремлем.

Во время "Прямой линии" 20 июня Владимира Путина попросили сделать шаг навстречу Зеленскому. На что президент России ответил следующее: "Шаги навстречу самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства".

Видео: YouTube/ Зе! Президент