Владимира Путина попросили сделать шаг навстречу Зеленскому

"Он талантливый человек, я помню его выступления на КВН в Москве в 2000-х годах, все это было талантливо и смешно. Но то, что мы видим сейчас, это не комедия, это трагедия".

Во время "Прямой линии" Путина попросили сделать первый шаг для начала общения с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он талантливый человек, я помню его выступления на КВН в Москве в 2000-х годах, все это было талантливо и смешно. Но то, что мы видим сейчас, это не комедия, это трагедия. Если уж он стал сейчас главой государства, нужно эти проблемы решать, тем более, что в предвыборной кампании он об этом говорил. А сейчас что происходит? Будучи в Париже, он сказал, что не собирается разговаривать с сепаратистами, с представителями непризнанных республик (ЛНР и ДНР). А как решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты подобного рода решались без прямого диалога, это просто невозможно. Владимир Путин

Также президент России отметил, что обстрелы со стороны ВСУ увеличились, хотя Зеленский обещал прекратить и обстрелы, и блокаду республик. Минские соглашения, которые говорят о том, что нужно восстановить хозяйственные связи ЛНР и ДНР со всей экономикой Украины, не выполняются. Блокада только усиливается.

Поэтому шаги навстречу самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства. Владимир Путин

.Также Владимир Владимирович рассказал о переговорах с Украиной по обмену заключенными.