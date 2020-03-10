На Украине запущен флешмоб с призывом петь "Смуглянку"

Его объявил телеканал "НАШ".

Украинский телеканал "НАШ" объявил флешмоб по всей стране, в рамках которого призывают исполнять песню "Смуглянка". Событие проводится в поддержку 12-летнего Максима Ткачука из Волынской области. Он был затравлен в соцсетях за исполнение советской песни на конкурсе песен.

Ведущая телеканала отметила, что песню будут петь "всей Украиной – от Львова до Донецка".

Ранее, 7 марта, стало известно, что украинцы затравили 12-летнего сироту Максима Ткачука за исполнение советской песни "Смуглянка" на конкурсе в Лондоне. Ребенок принял участие в конкурсе Stars of the Albion, посвященном 75-летию Победы, где спел "Смуглянку" в костюме, стилизованном под советскую форму.

Ранее мы сообщали о том, что конкурс Stars of the Albion в Лондоне был посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне. Мальчик 12 лет, Максим Ткачук, привез домой победу в трех номинациях. Певец исполнил "Смуглянку", "Синюю Вечность" Муслима Магомаева и песню Souvenir Демиса Руссоса. Представители партии "Свобода" и некоторые СМИ возмутились тем, что мальчик не привез на конкурс украинских песен.

Видео: Youtube/Турійськ Район, ТРК Аверс