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На Украине вспыхнул пожар в Чернобыльской зоне
Сегодня, 9:45
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На Украине вспыхнул пожар в Чернобыльской зоне

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К утру 22 июня спасатели наблюдают за остаточным тлением.

На Украине вспыхнул пожар в Чернобыльской зоне. Об этом рассказали представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Экстренное ведомство пояснило, что пламя распространилось на 3 гектара леса. 

21 июня в зоне отчуждения и безусловного отселения вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошло возгорание лесной подстилки

Госслужба Украины по ЧС

Стоит отметить, что к 20:40 вечера по местному времени спасателям удалось локализовать возгорание. К 7 утра 22 июня пожарные наблюдают за тлением травяного настила, пеньков и древесины. К ликвидации последствий возгорания привлечено 11 человек личного состава и три единицы техники. 

На Окинаве на базе войск США произошел пожар.

Теги: чернобыль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Происшествия,

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