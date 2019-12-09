К утру 22 июня спасатели наблюдают за остаточным тлением.

На Украине вспыхнул пожар в Чернобыльской зоне. Об этом рассказали представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Экстренное ведомство пояснило, что пламя распространилось на 3 гектара леса.

21 июня в зоне отчуждения и безусловного отселения вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошло возгорание лесной подстилки Госслужба Украины по ЧС

Стоит отметить, что к 20:40 вечера по местному времени спасателям удалось локализовать возгорание. К 7 утра 22 июня пожарные наблюдают за тлением травяного настила, пеньков и древесины. К ликвидации последствий возгорания привлечено 11 человек личного состава и три единицы техники.

На Окинаве на базе войск США произошел пожар.