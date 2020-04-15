Сейчас на месте происшествия работают украинские правоохранители.

На Украине возле больницы произошёл взрыв. Это произошло во Львове. Об этом сообщает УНИАН.

Известно, что взрыв в львовском медучреждении прогремел около 16:15 по местному времени. Дальше по зданию огонь не пошёл.

Сейчас на месте происшествия работают украинские правоохранители. Причины взрыва устанавливаются.

На данный момент известно об одном погибшем. Точное количество пострадавших уточняется.

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Видео: Youtube/ FT_UA