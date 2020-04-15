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На Украине возле больницы произошёл взрыв

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Сейчас на месте происшествия работают украинские правоохранители.

На Украине возле больницы произошёл взрыв. Это произошло во Львове. Об этом сообщает УНИАН.

Известно, что взрыв в львовском медучреждении прогремел около 16:15 по местному времени. Дальше по зданию огонь не пошёл.

Сейчас на месте происшествия работают украинские правоохранители. Причины взрыва устанавливаются.

На данный момент известно об одном погибшем. Точное количество пострадавших уточняется.

Ранее мы рассказывали, что Украина вооружилась беспилотной "Фурией".

Видео: Youtube/ FT_UA

Теги: взрыв, львов, украина
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

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