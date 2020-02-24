На Украине снижена цена на газ для населения

Об этом рассказали в "Нафтогазе Украины"

Стало известно, какие тарифы будут у оптовых поставок газа для нужд населения.

Как рассказали в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины", в феврале 2020 года оптовая поставка газа составит 3,95 тысяч гривен за тысячу кубометров без учета НДС. Данный показатель ниже на 15%, чем в январе 2020 года и почти на 40% ниже, чем за февраль 2019-го года.

Ранее мы сообщали о том, что бывший депутат Верховной рады заявил о "газовом обмане" украинцев. По словам Олега Ляшко, в снижении цен на газ нет заслуг властей страны.