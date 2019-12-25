Перевозчик продает 100% мест в пассажирские составы, а не 50%.

На Украине снимают ограничения на внутренние железнодорожные перевозки. Об этом сообщила пресс-служба компании "Украинская железная дорога". В организации приняли решение об очередном смягчении режима перевозок пассажиров внутри страны. С пятницы 7 августа началась продажа 100% мест в региональных составах.

Напомним, что ранее продажа билетов была ограничена 50% мест. Сейчас это требование снято. Также география обслуживания расширена до 17 региональных направлений.

Пассажиры обязаны носить защитные медицинские маски. У каждого на входе на вокзал и в вагон проводники измеряют температуру. Все составы проходят через усиленную дезинфекцию до и после рейса. Сотрудники компании-перевозчика проходят медосмотр.

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