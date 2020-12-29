На Украине снесли последний памятник Ленину

На Украине снесли последний памятник Владимиру Ленину - в селе Старые Трояны Килийского района Одесской области. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.
Известно, что памятник демонтировали в ночь на среду. О том, кто снёс памятник, не сообщается.
Отметим, что предпоследний памятник Ленину также снесли в Одесской области - 21 января этого года в села Калчева Болградского района.
Ранее Россия ответила Украине гифкой на пост о "краже" Королева.
Видео: YouTube / STERNENKO
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