  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:44
121
matveyvn
Код вставки плеера

На Украине снесли последний памятник Ленину

0 0

Предпоследний памятник Ленину также снесли в Одесской области.

На Украине снесли последний памятник Владимиру Ленину - в селе Старые Трояны Килийского района Одесской области. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Известно, что памятник демонтировали в ночь на среду. О том, кто снёс памятник, не сообщается.

Отметим, что предпоследний памятник Ленину также снесли в Одесской области - 21 января этого года в села Калчева Болградского района.

Ранее Россия ответила Украине гифкой на пост о "краже" Королева.

Видео: YouTube / STERNENKO

 

Теги: ленин, памятники ленину, украина
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии