На Украине снесли последний памятник Ленину

Предпоследний памятник Ленину также снесли в Одесской области.

На Украине снесли последний памятник Владимиру Ленину - в селе Старые Трояны Килийского района Одесской области. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Известно, что памятник демонтировали в ночь на среду. О том, кто снёс памятник, не сообщается.

Отметим, что предпоследний памятник Ленину также снесли в Одесской области - 21 января этого года в села Калчева Болградского района.

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Видео: YouTube / STERNENKO