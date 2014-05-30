Во время пожара на борту погибли два человека.

На Украине разбился вертолет Ми-2. Об этом рассказали местные журналисты. По данным экстренного ведомства страны (Государственной службе по чрезвычайными ситуациям), жертвами трагедии стали два человека. Инцидент произошел ранним утром 17 июля в Николаевском районе. Сейчас специалисты устанавливают причину произошедшего.

Известно, что Ми-2 принадлежал украинской авиакомпании "Меридиан-Авиа-Агро". В пресс-службе предприятия уточнили, что жертвами стали пилот и его помощник. Люди сгорели во время пожара в вертолете. Пламя вспыхнуло около 06:08 около села Зайве. Огонь удалось потушить спустя полчаса. К ликвидации пожара привлекались силы 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

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Фото: Pixabay.com