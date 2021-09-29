Руслан Бортник рассказал о сценарии, при котором соседние страны "поделят" Украину.

На Украине рассматривают сценарий раздела страны. Об этом сообщил местный политолог Руслан Бортник в эфире телеканала "Перший незалежний". Программа опубликована на YouTube-платформе. По мнению специалиста, причиной окончательного развала государства могут стать новые народные волнения и имеющийся политический кризис. В этом случае эксперты не исключает раздел территорию независимой страны между соседями.

Кто-то побежит в Венгрию, в Румынию. Могут вернуться к вопросу раздела Украины. Исторически это было уже несколько десятков раз, к сожалению...Восток побежит понятно куда. Руслан Бортник, украинский политолог

Гость эфира заметил, что подобные варианты развития обстановки уже обсуждались соседними государствами, но при этом страны не решаются на такой опасный шаг из-за проведения "другой европейской политики" и роста влияния Вашингтона. При этом Бортник уверен, что ряд украинских регионов с удовольствием войдут в состав других государств, если у них появится такая возможность.

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Фото и видео: YouTube / Перший незалежний