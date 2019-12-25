Эксперт считает, что участие "Нафтогаза" в сертификации проекта не решит проблемы.

На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2". В эфире местного телеканала "Украина 24" бывший представитель Киева по гуманитарной подгруппе в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Валерия Лутковская рассказала о том, что участие "Нафтогаза" в процессе сертификации российского газопровода едва ли помешает реализации проекта.

Речь идет о том, что мы пошли в ту комиссию, которая будет заниматься сертификацией для того, чтобы, как "троянский конь", оттуда помешать этой сертификации. Идея понятна, но скажите мне, пожалуйста, как это повлияет на граждан Украины? Как мы будем жить?. Валерия Лутковская, украинский эксперт

Напомним, что глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Киев подал заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока — 2". Украина считает, что Европе не следует выдавать разрешение проекту, так как он нарушает законодательство ЕС в вопросах энергетической безопасности. При этом действия "Газпрома" Киева находит неконкурентными. Лутковская напомнила о том, что на Украине фиксируются большие проблемы с запасами угля, так как на отдельных ТЭЦ его хватит только на пару недель.

В "Нафтогазе Украины" оценили запасы газа в хранилищах.

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