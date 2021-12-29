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На Украине рассказали о тайном бункере для депутатов Рады

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Олег Ляшко рассекретили сведения о подземном объекте, в котором будут прятаться политики и чиновники.

В Киеве рассказали о тайном бункере для депутатов Верховной Рады. Информацией с местными журналистами, работающими на телеканале "Украина 24" поделился политик, лидер Радикальной партии и бывший народный избранник Олег Ляшко. По сведениям экс-парламентарий, существует специальное помещение, в котором в случае угрозы будут размещены сами депутаты, а также аппарат правительства.

Скажу в общих чертах: это в тайном месте под землей, подземные бункеры.

Олег Ляшко, экс-депутат Украины

Политик уточнил прессе, что знает месторасположение этого подземного объекта. Однако он не уверен в том, что эти сведения он может разглашать.

Кадыров заявил, что на месте Путина "давно забрал бы Украину".

Фото и видео: YouTube / Украина 24

Теги: бункер, верховная рада, олег ляшко
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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