На Украине рассказали о тайном бункере для депутатов Рады

В Киеве рассказали о тайном бункере для депутатов Верховной Рады. Информацией с местными журналистами, работающими на телеканале "Украина 24" поделился политик, лидер Радикальной партии и бывший народный избранник Олег Ляшко. По сведениям экс-парламентарий, существует специальное помещение, в котором в случае угрозы будут размещены сами депутаты, а также аппарат правительства.
Скажу в общих чертах: это в тайном месте под землей, подземные бункеры.
Олег Ляшко, экс-депутат Украины
Политик уточнил прессе, что знает месторасположение этого подземного объекта. Однако он не уверен в том, что эти сведения он может разглашать.
Кадыров заявил, что на месте Путина "давно забрал бы Украину".
Фото и видео: YouTube / Украина 24
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