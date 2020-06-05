На Украине рассказали о "кинувшей" МВФ Тимошенко

Экс-министр экономики Украины объяснил, почему ВМФ ставит условия Киеву.

На Украине рассказали о "кинувшей" Международный валютный фонд Юлии Тимошенко. Об этом сообщил экс-министр экономики страны Тимофей Милованов во время интервью с журналистами программы "Право на власть". Чиновник объяснил, что в 2008 году экс-премьер Украины получила первый транш без условий со стороны ВМФ.

Когда Тимошенко Юлия Владимировна была премьер-министром, обещала одно, зашли деньги, затем откатила ту реформу, которую обещала, и после этого нам больше не доверяют Тимофей Милованов, экс-министр экономики Украины

Специалист объяснил, что для того, чтобы Киев снова стали уважать в ВМФ, необходимо "вести себя достойно". Для этого необходимо развиваться и становиться частью глобального общества. Милованов посетовал на то, что сейчас государство "всех бросает" и не выполняет взятые на себя обязательства.

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